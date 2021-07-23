"Радар ммс" может адаптировать комплекс "Касатка" для лайнера Ил-114-300

По словам разработчика, к морскому патрульному самолету на базе Ил-114-300 уже проявляется интерес

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. "Радар ммс" может адаптировать поисково-прицельный комплекс "Касатка" для перспективного турбовинтового авиалайнера Ил-114-300. Об этом ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 сообщил исполнительный директор разработавшей комплекс компании "Радар ммс" Иван Анцев.

"В интересах экспортных заказчиков мы рассматриваем установку поисково-прицельного комплекса на новый Ил-114-300. Потенциальным заказчикам мы демонстрируем весь спектр задач, решаемых "Касаткой", и весь функционал комплекса на примере летающей лаборатории на базе самолета Ил-114 в экспериментально-боевом применении на полигонах и в условиях реального решения задач", - проинформировал Анцев.

По его словам, к морскому патрульному самолету "Касатка" на базе Ил-114-300 уже проявляется интерес. "Интерес к комплексу значителен как со стороны внутренних заказчиков, так и со стороны экспортных", - добавил Анцев.

Запуск Ил-114-300 в серийное производство позволит обеспечить "Касатку" надежным носителем. "С учетом планируемого выхода в серийное производство нового турбовинтового Ил-114-300, который представлен на МАКС-2021, "Касатка" обретает перспективный носитель и значительный экспортный потенциал. Ил-114-300 может быть исполнен и для решения задач гражданской авиации, так и в модификации со специальным оснащением под выполнение различных патрульных, мониторинговых и поисковых задач. Основные достоинства этого самолета - экономичность в обслуживании, неприхотливость к качеству взлетно-посадочной полосы, возможность совершать посадку на проработанное лыжное шасси, эксплуатация на разных высотах и в широких диапазонах температур, в том числе в условиях Арктического региона" - отметил Анцев.

Характеристики самолета позволяют ему находиться в воздухе около 11 часов. "Эта способность к продолжительному барражированию крайне удобна для использования в целях патрулирования водных и сухопутных границ, различных видов мониторинга, поисковых операций", - сообщил Анцев.