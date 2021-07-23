В Казахстане будут собирать автоматы Калашникова

Нур-Султан. 22 июля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В рамках международного авиационного космического салона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском подписан договор об организации сборочного производства автоматов Калашникова на территории Казахстана, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"В рамках МАКС-2021 подписан договор об организации лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова на территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

"Двустороннее сотрудничество в сфере совместного производства современного стрелкового оружия типа: АК-12 и АК-15 стартует уже в августе текущего года", - отметили в ведомстве.