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ТАСС

Обработанные нейросетями данные со спутников помогли найти "черных лесорубов" в России

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Снимок со спутника
Снимок со спутника.
Источник изображения: techcult.ru

Нейросети находят изменения в лесу, сравнивают с разрешенными декларациями (где можно рубить) и принимают решение, отправляют инспекторов, рассказала гендиректор компании "ТЕРРА ТЕХ" Милана Элердова

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Данные со спутников дистанционного зондирования Земли помогают находить "черных лесорубов" в регионах России. Об этом сообщила ТАСС гендиректор компании "ТЕРРА ТЕХ" (дочернее предприятие АО "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") Милана Элердова.

"Нейросети получили активное развитие. Мы обучаем нейросети находить изменения в лесу, дальше работаем с регионами. Они сравнивают с разрешенными декларациями (где можно рубить) и принимают решение, отправляют инспекторов, которые могут по аналитике и алертам (оповещениям), которые дает им космос, находить "черных лесорубов", - отметила Элердова.

По словам гендиректора компании, это направление является очень перспективным с точки зрения экономики для регионов.

В прошлом году, добавила Элердова, с Роскосмосом был реализован проект "Цифровая земля. Сервисы", который нацелен на экспериментальную отработку результатов, которые дают нейросети. "Регионы смотрели, насколько хороша точность, насколько высока оперативность. Они давали свои рекомендации, отзывы. Следующим этапом будет доработка нейросетей и адаптация под конкретные задачи регионов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", - сказала гендиректор компании.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отмечает 15-летие. Авиасалон проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 проводятся с учетом требований противодействия распространению COVID-19.

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
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