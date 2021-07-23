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Вестник Мордовии

Модернизированные БМП усилят возможности российских бойцов в Таджикистане

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба ЦВО

Семнадцать модернизированных БМП-2М уже в этом месяце поступят в 201-ую российскую военную базу в Таджикистане. Как сообщает Пресс-служба Центрального военного округа, информацию об этом обнародовал командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"Это позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке", - заявил генерал-полковник.

Новые бронемашины заменят устаревшие образцы, имеющиеся в мотострелковых подразделениях.

БМП-2М оборудованы автоматизированной системой управления огнем, позволяющей командиру и наводчику эффективно действовать в дневное и ночное время суток.

Также "Двойки" снабжены панорамными прицелами и новыми радиостанциями Р-168 "Акведук", способными устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия.

Модернизированные машины пехоты будут служить для переброски бойцов к переднему краю и придания лучшей мобильности подразделениям.

БМП-2М будут переброшены в Таджикистан авиатранспортом Воздушно-космических сил Российской Федерации.

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