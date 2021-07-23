Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет "изделие 305"

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл - РИА Новости. Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами "изделие 305", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах авиасалона МАКС-2021.

"На опытном образце Ка-52М выполнена серия стрельб высокоточными крылатыми ракетами "изделие 305" по мишеням, имитирующим объекты условного противника. Пуски проводились на одном из военных полигонов и признаны успешными", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "ракеты "изделие 305" оснащены мультиспектральной головкой самонаведения и имеют возможность перенацеливания в воздухе, что было продемонстрировано в ходе стрельб".

Источник не уточнил период проведения испытаний.

Собеседник добавил, что интеграция на Ка-52М ракет "изделие 305" ведется в рамках унификации номенклатуры вооружения вертолета с вооружением Ми-28НМ.

Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.

Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.