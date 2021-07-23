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ТАСС

Ростех начал модернизацию комплекса связи истребителя Су-57

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Серийный Су-57
Серийный Су-57.
Источник изображения: Светлана Балаева

Как пояснили в холдинге, благодаря модернизации комплекс станет легче и компактней

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал модернизацию комплекса связи истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга на авиасалоне МАКС-2021.

"Специалисты НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" приступили к модернизации комплекса С-111 из состава Су-57 в рамках начавшихся в настоящее время опытно-конструкторских работ", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в холдинге, благодаря модернизации комплекс станет легче и компактней. "В ходе модернизации С-111 будут улучшены массогабаритные характеристики блоков из состава комплекса - снижена их масса и уменьшены размеры, увеличены дальность и надежность каналов связи, увеличена скорость передачи информации между объектами и пунктами управления", - уточнили в холдинге.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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