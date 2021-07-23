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Российская газета

Военно-морской парад в Петербурге вновь пройдет без зрителей

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Источник изображения: rg.ru

Петербуржцы и гости города, как и в 2020 году, не смогут попасть на Главный военно-морской парад. Напомним, он пройдет в Северной столице 25 июля.


Неутешительную новость в среду озвучила главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова. Причина банальна - непростая эпидемическая ситуация. Ежедневно в городе фиксируется около двух тысяч новых случаев COVID-19 и в региональном управлении Роспотребнадзора опасаются, что присутствие зрителей на параде приведет к росту заболеваемости.

И очевидно, что опасения эти - совсем небеспочвенны. Как известно, в "докоранавирусные" годы Главный военно-морской парад превращался в настоящий праздник для всего города.

Кроме того, увидеть проход кораблей по Неве и Финскому заливу приезжали и туристы со всего мира. После парада на улицах играли военные оркестры, на отдельных судах проводились экскурсии.

В этом году такого не будет. Главный санитарный врач города призвала отнестись к ограничениям с пониманием и посоветовала посмотреть парад по телевизору.


Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)

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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
2020-й год
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