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ТАСС

Катапультное кресло для ПАК ДА будет поставлено в ближайшие два года

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Сергей Поздняков (слева)
Сергей Поздняков (слева).
Источник изображения: © Личный архив Екатерины Москвич

В настоящее время работа по креслу идет по плану, сообщил гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Катапультное кресло для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) будет поставлено разработчику - ПАО "Туполев" (входит в ОАК) - в ближайшие два года. Об этом сообщил ТАСС на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

"Кресло для ПАК ДА делаем для испытаний, пока все идет по плану. Я надеюсь, что в ближайшие пару лет мы поставим кресло на самолет", - сказал Поздняков.

В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что эскизный проект самолета ПАК ДА утвержден и ПАО "Туполев" приступило к разработке рабочей конструкторской документации. В мае 2020 года источники ТАСС сообщали, что началось изготовление первого опытного образца нового "стратега".

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
МАКС-20XX
ПАК ДА
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