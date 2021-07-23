Катапультное кресло для ПАК ДА будет поставлено в ближайшие два года

В настоящее время работа по креслу идет по плану, сообщил гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Катапультное кресло для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) будет поставлено разработчику - ПАО "Туполев" (входит в ОАК) - в ближайшие два года. Об этом сообщил ТАСС на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

"Кресло для ПАК ДА делаем для испытаний, пока все идет по плану. Я надеюсь, что в ближайшие пару лет мы поставим кресло на самолет", - сказал Поздняков.

В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что эскизный проект самолета ПАК ДА утвержден и ПАО "Туполев" приступило к разработке рабочей конструкторской документации. В мае 2020 года источники ТАСС сообщали, что началось изготовление первого опытного образца нового "стратега".

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.