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Интерфакс-АВН

Части ПВО под Москвой отразили авиаудар условного противника

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С-400 "Триумф" Артем Житенев/РИА "Новости"
С-400 "Триумф" Артем Житенев/РИА "Новости".

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Дислоцированные в Подмосковье подразделения противовоздушной обороны (ПВО) провели в среду учение по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"К учениям были привлечены подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, включая боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", радиолокационных станций и командных пунктов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В анонсе мероприятия говорилось, что на этом учении военные должны были отработать вопросы противовоздушной обороны Москвы.

В сообщении подчеркивается, что расчеты комплексов С-400 и "Панцирь-С" выполнили условные пуски зенитных управляемых ракет по контрольным целям, отработали маневрирование на новые боевые позиции с дальнейшим развертыванием в боевой порядок и уничтожением обнаруженных целей.

В Минобороны добавили, что тактическое учение прошло 21 июля, накануне исполнения 80 лет со дня отражения первого налета немецкой авиации на Москву во время Великой Отечественной войны.

Система С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Россия
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96К6 Панцирь-С1
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