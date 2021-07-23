«Рособоронэкспорт» выведет на рынок модернизированный Ка-52

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию Ростех) намерен вывести на рынок модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и модернизированный боевой вертолет Ка-52 в течение пяти лет.

Об этом ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, на международный рынок вооружений в ближайшие пять лет будут планомерно выводиться свыше 20 образцов авиационной техники, 10 систем и комплексов ПВО.

«Среди них такие ожидаемые образцы, как предназначенный для спецподразделений модернизированный вертолет Ми-171Ш-ВН, модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М ... средний транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, модернизированный боевой вертолет Ка-52 (2024 год), ударные «БЛА-Камикадзе» и «КУБ-БЛА» и другие», - сообщил Михеев.

Як-130 является одним из самых популярных на рынке учебно-тренировочных самолетов. Как добавил глава «Рособоронэкспорта», самолет за счет расширенного состава авиационных средств поражения и современной бортовой радиолокационной станции получит улучшенные возможности применения в качестве легкого боевого самолета.