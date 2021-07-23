Глава ОАК призвал отказать от самолетов «Антонова»

Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь считает необходимым прекратить эксплуатацию самолетов «Антонова», особенно после недавних аварий.

«Последние аварии и катастрофы, которые были, они подчеркивают, что, конечно, эти самолеты уже нужно из эксплуатации выводить, особенно в условиях разрыва не только военно-технического, но и экономического сотрудничества с Украиной, которая является производителем и разработчиком этих самолетов», - заявил Слюсарь в интервью телеканалу Россия 24.

Перед ОАК стоит задача с 2023 года наладить серийные поставки самолета Ил-114, так как машину ждут, она должна прийти на замену всему «антоновскому» семейству, которое достаточно интенсивно уходит.