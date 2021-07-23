В Перу поставлены еще два вертолета Ми-171Ш

Оригинал взят у коллеги dambiev в Перу получила два вертолета Ми-171Ш производства Улан-Удэнского авиазавода

Сообщается, что 19 июля 2021 года в международный аэропорт имени Хорхе Чавеса в Кальяо тяжелым военно-транспортным самолетом Ан-124 "Руслан" Открытого акционерного общества "Государственная авиакомпания "224 Лётный отряд"" Минобороны России доставлены два многоцелевых военно-транспортных вертолета Ми-171Ш производства Улан-Удэнского авиационного завода. Новые машины предназначены для оснащения авиапарка Управления авиации (DIRAVPOL) Национальной полиции Перу.