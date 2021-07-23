США снова решили пожурить Турцию за закупку российского оружия

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд пригрозила Турции новыми односторонними санкциями за закупки вооружений и военной техники у России.

Как пишет ТАСС, в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Нуланд заявила: Мы продолжаем возражать против покупки и развёртывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции (в рамках американского закона) CAATSA…

Продажи (Вашингтоном Анкаре) и совместное производство (с Турцией истребителя-бомбардировщика пятого поколения) F-35 будут продолжать оставаться приостановленными…

Мы продолжаем предлагать им различные способы выхода из этой ситуации, в том числе (мы делали это) на нашей последней встрече на высшем уровне, и мы продолжим это делать.