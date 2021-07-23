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Известия.ru

Полярные соседи: Арктику закроют «летающие радары»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российские Воздушно-космические силы развернут в Арктике уникальные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Машины способны за сотни километров обнаруживать любые воздушные цели — от баллистических ракет и гиперзвуковых аппаратов до беспилотников и крылатых ракет (КР). Появление А-50У в Заполярье радикально укрепит северные рубежи России, отмечают эксперты.

Российские Воздушно-космические силы развернут в Арктике уникальные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. Машины способны за сотни километров обнаруживать любые воздушные цели — от баллистических ракет и гиперзвуковых аппаратов до беспилотников и крылатых ракет (КР). Появление А-50У в Заполярье радикально укрепит северные рубежи России, отмечают эксперты.

Дан приказ на Север

Минобороны будет привлекать для защиты Северного морского пути и Заполярья новейшие самолеты ДРЛО А-50У, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Эти машины будут отправляться на патрулирование в районе Северного полюса. Они смогут следить за воздушной обстановкой, а при необходимости — принимать участие в спасательных операциях.

Как отметили источники «Известий», в настоящее время прорабатывается вопрос о возможности базирования А-50У на военных базах «Арктический Трилистник» и «Северный Клевер». Но окончательное решение пока не принято.

Использовать уникальные самолеты на Крайнем Севере стало возможно после того, как они успешно прошли проверку в арктических условиях. Это произошло во время учений «Умка-2021», прошедших в марте. Их результаты после разбора были признаны успешными.

Маневры, где был обкатан А-50У, проходили с участием Русского географического общества и включали в себя проведение научных исследований. Многие элементы боевой подготовки на них выполнялись впервые. В частности, одновременно три атомные субмарины синхронно поднялись на поверхность в 300 м друг от друга, проломив полутораметровый лед. Такого в истории еще не было. А-50У в ходе учений обеспечивал полеты истребителей МиГ-31БМ, давая им целеуказание. Перехватчики впервые выполнили полет к Северному полюсу и обратно с дозаправкой от воздушного танкера Ил-78. Они постоянно дежурят на Чукотке и на Новой Земле. Способный принимать такие самолеты круглогодичный аэродром оборудован на острове Земля Александры

Самолеты ДРЛО, снабженные мощными радарами, выполняют функции воздушных командных пунктов. Получив данные о воздушной обстановке, руководитель операции может прямо с борта самолета дать команду ударным силам, сообщив координаты целей в режиме реального времени. Данные с летающего КП могут получать как боевые самолеты, так и наземные средства ПВО. С апреля 2017 года один или два самолета ДРЛО постоянно дежурят на авиабазе Хмеймим.

Проверено десятилетиями

А-50У — это модернизация базовой модели А-50, разработанной в советское время. Доработанная версия может обнаруживать и одновременно сопровождать больше целей, чем предшественники. Более экономичные двигатели позволяют самолету дольше находиться в воздухе. Новая машина может обнаружить бомбардировщик противника более чем за 600 км, крылатую ракету — на дистанции свыше 215 км.

Эффективные самолеты ДРЛО усилят уже созданную в приполярном регионе группировку, рассказал «Известиям» бывший офицер ПВО, военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Модернизированные самолеты позволяют делать более широким радиолокационное поле и создавать единое информационное пространство. Северный полюс выбран, поскольку направление через Арктику является основным ударным курсом на протяжении всех последних десятилетий, — пояснил специалист. — Для этого когда-то существовал план «Гигантское копье», который в 1960–1970-е годы подразумевал нанесение удара стратегическими бомбардировщиками через Северный полюс. Потом его обновили и он был рассчитан на удар крылатыми ракетами через Северный полюс: самолеты должны были запускать КР дальнего радиуса действия, даже не входя в нашу систему ПВО и не подходя к полюсу. Соответственно, тогда мы учились обнаруживать и сбивать эти ракеты.

На Севере очень сложные погодные и геомагнитные условия, но еще в советские годы у военных был накоплен большой опыт, отметил эксперт.


А-50У.
Источник: iz.ru

— Самолет А-50У хороший, отработанный. Очень долго мы отставали от США по качеству самолетов ДРЛО, не делали на них ставку, и американцы со своими далеко нас опередили. Но в 1980-е годы мы начали их догонять, на базе Ил-76 создали А-50, потом несколько раз его модернизировали, и сейчас его довели до высокого уровня готовности, — заключил Владислав Шурыгин.

Обновленные А-50У начали поступать в части ВКС в 2011 году. С тех пор постепенно проходят модернизацию имеющиеся А-50. В советское время было произведено около 30 самолетов базовой модификации. Все их планируют довести до уровня А-50У. После модернизации самолет может обнаруживать, сопровождать и опознавать воздушные, крупные наземные и морские цели и передавать информацию о них на командные пункты. Способен он и самостоятельно наводить истребители на воздушные объекты, а также самолеты оперативно-тактической авиации — на наземные и морские цели.

Одновременно с модернизацией старого парка в России ведется разработка полностью нового самолета ДРЛО А-100 «Премьер». Он создается на базе Ил-476. Главным его отличием станет антенна с фазированной решеткой, обеспечивающая более высокие характеристики по обнаружению и сопровождению целей.


Роман Крецул Анна Черепанова

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