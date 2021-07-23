Российские ПВО провели учения накануне Дня защитников неба

Тактические учения прошли в соединении противовоздушной обороны, дислоцированном в Московской области, накануне Дня защитников неба. Об этом 21 июля сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«К учениям были привлечены подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, включая боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», радиолокационных станций и командных пунктов. В рамках мероприятия личный состав отработал задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что в ходе маневров боевые расчеты радиотехнических войск обнаружили более сотни воздушных целей в зоне ответственности, которые осуществляли полеты на различных скоростях, высотах и с различных направлений, а также передавали координаты полетов всех целей на командный пункт соединения.

Расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-С», стоящие на вооружении ПВО, выполнили условные пуски зенитных управляемых ракет по контрольным целям, отработали совершение маневра на новые боевые позиции с дальнейшим развертыванием в боевой порядок и уничтожение вновь обнаруженных целей.

В Минобороны указали, что в российских Воздушно-космических силах задачи по противовоздушной обороне выполняет 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, главной задачей которой является защита Москвы и Центрального промышленного района страны, прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил и транспортных коммуникаций от ударов из воздушно-космического пространства.

Протяженность границ ответственности 1-й армии составляет около 1200 км, охватывает территорию порядка 10 областей и одной республики России. Соединения обеспечивают защиту воздушного пространства над столицей и осуществляют прикрытие более 120 объектов обороны. Ежедневно на боевое дежурство заступают более 1200 военнослужащих, которые проводят регулярные проверки дежурных сил полетами контрольных целей.

Кроме того, боевыми расчетами регулярно проводятся тренировки по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих аэродинамические и высокоточные цели во всем диапазоне высот и скоростей.

Ежесуточно дежурные по ПВО силы осуществляют радиолокационное обнаружение и сопровождение до 300 воздушных судов. В течение 2020 года в ходе несения боевого дежурства по ПВО Москвы и Центрального промышленного района дежурные силы обнаружили и обеспечили сопровождение более 120 тыс. воздушных судов, а дежурные экипажи истребительной авиации поднимались в воздух более 200 раз.

Помимо ЗРК С-400 «Триумф» и комплексов «Панцирь-С», на вооружении соединений ПВО ВКС стоят современные системы С-300 «Фаворит». В Минобороны подчеркнули, что все эти комплексы способны противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения на всех высотах полета, в том числе крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам. Также радиотехнические войска оснащены радиолокационными комплексами и радиолокационными станциями «Небо-М», «Подлет-К1», «ВВО» («Всевысотный обнаружитель»), «Наблюдатель», «Каста» и другими современными средствами радиолокационного контроля воздушного пространства. Новейшие РЛК и РЛС боевого и дежурного режима способны обнаруживать воздушные объекты на дальности до 300 км и высоте верхней границы более 50 км.

22 июля в России отмечается День защитников неба Москвы. 80 лет назад в ночь на 22 июля 1941 года нацистская авиагруппировка из 200 самолетов совершила первый налет на Москву. Историки сравнивали эту атаку с «таранным ударом» в сердце страны. К удивлению немцев, их встретила мощная система ПВО города. Имея до конца 1941 года господство в воздухе, люфтваффе так и не смогло разрушить важнейшие объекты в Москве и вызвать панику среди населения.