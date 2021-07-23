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В США назвали угрозу для НАТО в случае конфликта с Россией

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Источник изображения: Фото: Vitaly Nevar / Reuters

Военный специалист из США Себастьян Роблин на портале 19FortyFive назвал угрозу для НАТО в случае начала конфликта с Россией.

Автор материала предположил, что причиной войны между Россией и Североатлантическим альянсом теоретически могут стать прибалтийские страны. В случае такого сценария ракетные комплексы, установленные в Калининградской области, самом западном регионе России, будут препятствием для передвижения воздушных, морских и сухопутных сил через Польшу и Литву.

Кроме того, проблемой для сил альянса будут радары российской разведки, поскольку их расположение обеспечит им сбор стратегически важных разведданных, считает Роблин.

Также автор публикации выразил мнение, что угроза, которая якобы исходит из Калининградской области для военных альянса в случае вооруженного конфликта, так велика, что НАТО придется прибегнуть к «осаде» региона.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз обвиняет Россию в развязывании «цепочки конфликтов» как в непосредственной близости от ее границ, так и далеко за их пределами. Он подчеркнул, что зачастую ЕС реагировал на какие-то шаги Москвы, нежели предпринимал упреждающие действия. Поэтому он призвал страны объединения решить, чего они хотят от России, и в соответствии с этим определить стратегические цели по взаимоотношениям с Москвой.


Марина Совина

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Страны
Литва
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Евросоюз
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