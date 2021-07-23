Сергей Лавров: о вторжении в Афганистан никто не задумывается

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Интерфаксу" прокомментировал появившиеся в западных СМИ утечки о соглашении США и ФРГ по "Северному потоку-2", сообщил об отсутствии у России планов вводить войска в Афганистан и наносить точечные удары по террористам в этой стране, а также опроверг сообщения о готовности Москвы предоставить американцам свои военные базы в связи с выводом их войск из Афганистана

[b]- В проекте соглашения Германии и США по газопроводу "Северный поток – 2" заложена увязка обеспечения энергобезопасности Украины с новыми санкциями в отношении России, которые смогут ввести немцы. Насколько, по оценкам российской стороны, приемлема новая угроза санкций? Может ли это в итоге сказаться на реализации проекта?[/b]

- Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти "вредные привычки" Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Культура дипломатии, переговоров их уже не интересует. По сути дела, они ее утрачивают. Они хотят немедленного результата.

Конкретный пример – случай в небе над Белоруссией с самолетом авиакомпании "Райанэйр". Санкции уже объявлены. Расследование, к которому давно приглашали белорусские власти, идет в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале и закончится только в сентябре. При этом, регулярно и публично требуя честного расследования, западные страны уже ввели санкции. Примерно так же они относятся к другим ситуациям, в том числе касающимся Российской Федерации.

Что касается конкретного случая, о котором вы упомянули – итоги американо-германских переговоров в отношении "Северного потока– 2". Слышал, как эти переговоры якобы завершились. Предпочту дождаться официального объявления. Его грозятся сделать сегодня. Но из того, что "утекло" в средства массовой информации, поражает (если это правда) договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна… Посмотрим, как это будет окончательно оформлено.

Никакого удивления у нас не вызвала вторая часть этих слухов (которую, повторю, мы еще должны увидеть в официальном исполнении) о том, что в случае чего, если Россия "будет плохо себя вести" по "Северному потоку – 2", Германия и Евросоюз гарантированно будут "наказывать" Российскую Федерацию. Если всё это так, то это печально. Но дождемся результатов. Это пока мои предположения.

- С учетом той нестабильности, наблюдающейся в Афганистане, и ростом террористической угрозы, мы полностью для себя исключаем размещение там наших военных на постоянной основе или рассматриваем вариант внесения точечных ударов по террористам?

- Мы на эти вопросы давно ответили. У нас обязательства перед нашими союзниками – перед Таджикистаном, Киргизстаном – которыми мы руководствуемся в соответствии со статьей Договора о коллективной безопасности. При любой агрессии против кого бы то ни было из членов ОДКБ незамедлительно проводятся консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы эту агрессию подавить.

О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается. Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы "принесли" с советских времен. У нас в обществе стойкое мнение о необходимости обеспечивать безопасность своих рубежей и создавать условия для того, чтобы безопасность всех других стран обеспечивалась их внутренними договорённостями в рамках национальной идеологии

- Насколько правдива утечка о том, что якобы на саммите мы предложили американцам использовать наши базы в Киргизии и Таджикистане?

- Как мы можем пригласить американцев на базы, которые являются частью коллективных сил реагирования Организации договора о коллективной безопасности? В отличие от только что обсуждавшего нами примера, когда одна сторона решает за двадцать восемь, мы ведем себя в соответствии с нашими обязательствами. Мы не можем приглашать на базу, которая является частью сил ОДКБ, без ведома наших союзников. Другое дело, что в рамках продолжения наших контактов по Афганистану в формате "тройки" Россия-Китай-США, "расширенной тройки" (к которой подключается Пакистан) и в других форматах готовы содействовать успокоению ситуации и обмениваться информацией о реальном положении дел "на земле" в Афганистане.

Информацией, которую мы получаем через наши базы, также располагают наши союзники, а они напрямую участвуют в переговорных процессах. Эти сведения могут быть полезны для всех тех, кто хочет реально помочь замирению "на земле". Пока такого замирения никто не добился. Активно спонсировавшиеся американцами политические переговоры результата не дали. Они будут продолжены, как я понимаю. Это уже хорошо. Сотрудничать – да, обмениваться информацией – да, но не более того.

- Обмен информации будет происходить в рамках какого-то механизма?

- Несмотря на то, что такая возможность существует, никто эту тему в практическом плане не затрагивал.

- Инцидент с британским эсминцем "Дефендер" в Чёрном море. Казалось, это был разовый случай, но потом были учения "Си Бриз", в ходе которых Запад вроде как проверял нашу обороноспособность. Мы считаем, что это какой-то долгосрочный раздражитель или вопрос, который можно урегулировать? Если да, то каким путём – дипломатическим или только силовым?

- Учитывая "истории болезни" наших западных коллег, особенно британских, наверное, это долговременный синдром утраты или грусти и тоски по былому величию. "Владычице морей" вдруг не разрешили пройти там, где она решила для себя это сделать. К сожалению, эти попытки испытывать нас на прочность надолго. Но, думаю, коллеги быстро поймут, чем это может закончиться.

Министр иностранных дел Великобритании Доменик Рааб после этого безобразного случая с нарушением международного права заявил, что Великобритания будет "продолжать отстаивать право на свободное судоходство в мировом океане". Это, во-первых, неграмотно. Свобода судоходства, когда речь идёт о территориальном море (в данном случае территориальном море Российской Федерации), подвергается существенным ограничениям. Мы об этом делали заявления, не буду повторяться. Во-вторых, Крым – только часть их амбиций. Наши натовские коллеги, в том числе британцы, взяли курс на то, чтобы проецировать свои неправовые, достаточно наглые действия на просторах мирового океана, в том числе в Южно-Китайском море. "Ребята", участвовавшие в учениях "Си Бриз", те, кто пытался "показывать мускулы" российскому Крыму, объявили впоследствии, что направляются на аналогичные маневры в Южно-Китайское море.

Возвращаясь к крымским делам, думаю, было показательно, насколько быстро ретировался эсминец. Все его причитания о том, что никаких задних мыслей у них не было кроме "отстаивания чистоты международного права", не стоят и ломаного пенса, были опровергнуты "автобусной остановкой", где в духе то ли Агаты Кристи, то ли Конан Дойля произошла находка секретных документов британского морского ведомства. Наверное, случаются такие вещи по недомыслию или просто по неосторожности. Этот эпизод, эта находка развеяла любые утверждения о том, что никакой провокации не планировалось. Планировалась и еще какая! Есть миллион доказательств, журналист на борту и многое другое.

- Вы говорили некоторые время назад о том, что Трамп сыграл важную, конструктивную роль в достижении договоренности по стабилизации нефтяного рынка. Вы оценивали его усилия, усилия трех лидеров – российского, саудовского и американского – как пример образцовой кооперации. Трамп был одним из драйверов этой договорённости. Обсуждалась ли тема взаимодействия в этой сфере на саммите президентов Путина и Байдена?

- Это не обсуждалось на саммите. Я не буду никого сравнивать. У каждого президента на каждом конкретном историческом этапе есть партнеры по переговорам. Тема переговоров возникает в зависимости от того, что конкретно сегодня является предметом общих интересов. Такой общий интерес, который разделили США, Россия, Саудовская Аравия и другие члены организации, объединяющей производителей нефти, был налицо. Сейчас нефтяные рынки неплохо себя чувствуют.