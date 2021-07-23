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Известия.ru

Глава NASA заявил о гонке с КНР и сотрудничестве с Россией в космосе

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Билл Нельсон
Билл Нельсон.
Источник изображения: Global Look Press/Ting Shen/XinHua

США ведут космическую гонку с Китаем, но поддерживают партнерство с Россией. Об этом 21 июля заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью с The Washington Post.

«Я думаю, что мы находимся в состоянии космической гонки с Китаем. Они агрессивны, они хороши, но я бы хотел, чтобы они сделали то, что в свое время сделал Советский Союз в плане гражданской космической программы, я бы хотел, чтобы они сотрудничали [с США] и были прозрачны», — сказал он.

Нельсон отметил, что взаимодействие в космосе с СССР, а затем с Россией началось у США с программы «Союз–Аполлон» в 1975 году, несмотря на то, что страны тогда находились в состоянии холодной войны. Сотрудничество в космосе между Соединенными Штатами и Россией, указал глава NASA, сохраняется до сих пор.

В частности, он напомнил о последнем запуске к Международной космической станции (МКС) российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука» и подчеркнул, что Россия продолжает быть партнером США, и страны совместно поддерживают работу этой космической станции.

В 2020 году министерство обороны США обнародовало новую «Оборонительную космическую стратегию», призванную «служить дорожной картой для наращивания военно-космической мощи» Вашингтона. При этом главными «серьезными угрозами» в ней значились Россия и Китай. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорилось о том, что космическое пространство становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.

11 июня 2021 года профессор НИТУ «МИСиС» Александр Громов в беседе с «Известиями» рассказал, что сотрудничество двух стран в космосе должно продолжаться, отказываться от него нецелесообразно. По его мнению, это «лучше холодной войны».

14 июня президент России Владимир Путин опроверг намерение РФ прекратить сотрудничество с США в космосе.

На следующий день Билл Нельсон заявил, что Вашингтон должен пристально отслеживать совместную деятельность Москвы и Пекина в космическом пространстве. Он также призвал Соединенные Штаты к реализации планов касательно Луны до того, как это сделают Россия и Китай.

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