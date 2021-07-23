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ТАСС

Глава ОАК выступил за вывод украинских самолетов "Ан" из эксплуатации

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Ан-148-100Е
Прибытие в состав 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа двух полученных этим полком пассажирских самолетов Ан-148-100Е (серийные номера 44-01 и 44-02, регистрационные номера RA-61734 и RA-61735). Кольцово (Екатеринбург), 18.01.2019.
Источник изображения: Татьяна Андреева / rg.ru

Юрий Слюсарь считает, что их в дальнейшем сможет заменить Ил-114-300

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. России следует отказаться от украинских самолетов марки "Ан", заменить их в дальнейшем сможет Ил-114-300. Об этом заявил в среду глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках авиасалона МАКС-2021.

"Машина должна прийти на замену всему "антоновскому" семейству, которое достаточно интенсивно уходит. Последние аварии и катастрофы <...> подчеркивают, что, конечно, эти самолеты уже нужно из эксплуатации выводить, особенно в условиях разрыва не только военно-технического, но и экономического сотрудничества с Украиной, которая является производителем и разработчиком этих самолетов", - сказал он.

Разработчиком самолетов марки "Ан" является украинская авиастроительная компания "Антонов", входящая в структуру государственного концерна (ГК) "Укроборонпром". До 2014 года предприятие тесно сотрудничало с российскими авиапроизводителями, но после смены власти на Украине были приостановлены отгрузки в РФ украинских товаров военного и двойного назначения, произошел практически полный разрыв связей между украинской и российской промышленностью, в том числе в области авиастроения. В настоящее время "Антонов" планирует полностью отказаться от комплектующих российского производства.

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Россия
Украина
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
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Антонов ГП
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