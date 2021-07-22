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ЦИАМ показал первый российский электросамолет

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Сигма-4
Сигма-4.
Источник изображения: nebo-v-podarok.ru

Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) показал на авиасалоне МАКС-2021 электросамолет на базе «Сигмы-4». Это первый полностью электрический пилотируемый самолет в России. Он уже прошел стендовые испытания и недавно перешел на стадию летных испытаний. В 2022 году на «Сигме-4» запланированы полеты уже с водородыми топливными элементами.

«Сигма-4» — это двухместный высокоплан со взлетным весом 600 килограмм. Его максимальная скорость — 150 километров в час, а дальность полета с электрическим двигателем — порядка 100 километров.

ЦИАМ заменил поршневой двигатель «Сигмы-4» на электрический с максимальной мощностью 80 киловатт. Электродвигатель питается от блока аккумуляторных батарей из литий-ионных ячеек, его вес вместе с системой управления составляет 23 килограмм. Предполагается, что он позволит аппарату находиться в воздухе до 40 минут и развивать скорость до 150 километров в час.

Опытный образец первого российского полностью электрического самолета ЦИАМ показал на авиасалоне МАКС-2021. Генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин рассказал N + 1, что электрическая «Сигма-4» уже выполнила пробежки, чтобы проверить взаимодействие двигателя с самолетом. Ее летные испытания запланированы на вторую половину этого года. Потом, в 2022 году, на самолет установят водородный топливный элемент мощностью до 30 кВт. Это позволит ему совершать полеты длительностью от одного до 1,5 часов.



ЦИАМ собирался провести летные испытания электрической «Сигмы-4» с водородным топпливным элементом еще в 2019 году, о чем мы писали ранее. Разработкой водородных самолетов занимаются и за рубежом. Например, немецкие H2Fly и Deutsche работают над созданием 40-местного водородного лайнера.

Василиса Чернявцева

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Страны
Германия
Россия
Компании
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
МАКС-20XX
Электрический самолёт
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