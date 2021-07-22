Ученый оценил запуск к МКС российского модуля «Наука»

Наличие на МКС модуля «Наука» позволит проводить наблюдения и эксперименты существенно эффективнее. Об этом в среду, 21 июля, сообщил научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Значение этого запуска, мне кажется, даже больше, чем многие думают <…> Наличие такого модуля позволит проводить наблюдения, эксперименты существенно эффективнее, чем если бы для этого пришлось бы запускать отдельные автоматические космические аппараты», — заявил Эйсмонт в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что речь идет как о прикладной науке, так и о фундаментальных исследованиях.

«Например, наблюдения, связанные с поиском и изучением экзопланет [планет за пределами Солнечной системы. — Ред.). Это получило сейчас в мире колоссальное развитие, но мы здесь отстали, поскольку не было соответствующих инструментов. Теперь такие возможности появляются. Это только один пример, а здесь целый каскад такого рода возможностей, которые предоставит модуль «Наука», — заключила Эйсмонт.

Ранее в этот день запущенный с космодрома Байконур российский модуль «Наука» был выведен на околоземную орбиту. Запуск произошел в 17:58 мск с площадки № 200.

В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что новый российский модуль станции позволит проводить эксперименты в открытом космосе и даст дополнительную каюту для космонавта. Так, появится порядка 20 мест для установки научного оборудования на внешней поверхности модуля.

Также за счет «Науки» увеличится площадь российского сегмента станции. Кроме того, будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря».