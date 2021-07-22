"Завидовать можно бесконечно". Почему на Украине раскритиковали Checkmate

Украинское СМИ заявило, что российский истребитель пятого поколения, прототип которого был представлен на МАКС-2021, "списан у двоечника". В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин оценил публикацию.

Украинское издание Defense Express заявило, что российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, прототип которого был представлен на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), якобы был "списан у двоечника".

Автор статьи полагает, что конструкция российского истребителя повторяет композиционную схему американского Boeing X-32, который проиграл в тендере на поставки истребителя пятого поколения для ВВС США самолету F-35 Lightning II.

В статье также высказывается предположение, что V-образное хвостовое оперение Checkmate ухудшит его управляемость, а "слишком большой" воздухозаборник повысит шансы обнаружения самолета радарами противника.

В эфире радио Sputnik ответственный редактор "Независимого военного обозрения", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин назвал претензии украинского СМИ абсолютно надуманными, а саму публикацию объяснил обычной завистью.

"Завидовать можно бесконечно. Украина не создала ни одного нового самолета за последние 30 лет, тем более боевого истребителя, который мог бы представлять какой-то интерес в мировом масштабе. Россия же создает новые машины, в том числе те, которые относятся к пятому поколению. Это говорит о том, что наша промышленность в отличие от украинской не "спала" все это время и создает что-то новое", – сказал Дмитрий Литовкин.

Презентация прототипа легкого однодвигательного тактического истребителя Checkmate прошла на авиасалоне МАКС-2021. Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, представленный образец поднимется в воздух в 2023 году. Статические испытания машины закончатся меньше чем через год.

Как рассказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, самолет сможет эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника.

Истребитель принадлежит к пятому поколению, его максимальная боевая нагрузка составляет 7,4 тысячи килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2,9 тысячи километров. Скорость составит 1,9 тысячи километров в час.