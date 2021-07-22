ОАК ставит задачу завершить испытания истребителя Checkmate в 2027 году

Глава компании Юрий Слюсарь отметил, что "фактор времени является в этом проекте, как и фактор цены, одним из главных конкурентных преимуществ"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Испытания российского однодвигательного истребителя Checkmate ("Шах и мат" в переводе с английского) должны завершиться в 2027 году. Об этом заявил в среду глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках авиасалона МАКС-2021.

"Нам важно сделать как можно быстрее, поскольку фактор времени является в этом проекте, как и фактор цены, одним из главных конкурентных преимуществ. Мы сейчас видим нишу современных многофункциональных самолетов с признаками пятого поколения, но при этом недорогих по цене, и нам важно в эту нишу попасть, поэтому мы ставим задачу в 2027 году испытания завершить", - сказал он

Ранее госкорпорация "Ростех" представила на МАКСе новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate. В настоящее время на базе единой авиационной платформы создается беспилотная версия истребителя. Checkmate может действовать в составе группы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, объединенных в единую систему.