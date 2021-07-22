Экипаж МКС перестыковал космический корабль Crew Dragon на зенитный узел

Экипаж МКС перепарковал космический корабль Crew Dragon — его место займет другой. Аппарат компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отчалил от переднего модуля и перестыковался на зенитный узел, чтобы освободить место для Starlinerа корпорации «Боинг», передает телеканал «Известия». Он должен прибыть на станцию в конце июля. Как сообщает NASA, это будет второй испытательный беспилотный запуск. Корабль рассчитан на семь человек и автономный полет продолжительностью 60 часов.

Экипаж МКС перепарковал космический корабль Crew Dragon — его место займет другой. Аппарат компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отчалил от переднего модуля и перестыковался на зенитный узел, чтобы освободить место для Starlinerа корпорации «Боинг», передает телеканал «Известия». Он должен прибыть на станцию в конце июля. Как сообщает NASA, это будет второй испытательный беспилотный запуск. Корабль рассчитан на семь человек и автономный полет продолжительностью 60 часов.