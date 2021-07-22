Войти
Известия.ru

Экипаж МКС перестыковал космический корабль Crew Dragon на зенитный узел

379
0
0

Экипаж МКС перепарковал космический корабль Crew Dragon — его место займет другой. Аппарат компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отчалил от переднего модуля и перестыковался на зенитный узел, чтобы освободить место для Starlinerа корпорации «Боинг», передает телеканал «Известия». Он должен прибыть на станцию в конце июля. Как сообщает NASA, это будет второй испытательный беспилотный запуск. Корабль рассчитан на семь человек и автономный полет продолжительностью 60 часов.

Экипаж МКС перепарковал космический корабль Crew Dragon — его место займет другой. Аппарат компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту отчалил от переднего модуля и перестыковался на зенитный узел, чтобы освободить место для Starlinerа корпорации «Боинг», передает телеканал «Известия». Он должен прибыть на станцию в конце июля. Как сообщает NASA, это будет второй испытательный беспилотный запуск. Корабль рассчитан на семь человек и автономный полет продолжительностью 60 часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Boeing
SpaceX
Проекты
МКС
Похожие новости
20.09.2017
Веселые поминки
07.08.2015
NASA заплатит Роскосмосу еще $490 млн за доставку астронавтов на МКС
22.07.2015
SpaceX возобновит запуски ракет Falcon 9 не раньше сентября
22.04.2015
Роскосмос будет отправлять к МКС меньше космических кораблей
25.03.2015
Роскосмос возобновит регулярные туристические полеты к МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:36
  • 225
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком