Телеметрия на станции в Барнауле временно пропала при запуске модуля «Наука»

На станции в Барнауле во время запуска к МКС модуля «Наука» временно пропала телеметрия. Об этом сообщил 21 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Немножко пришлось поволноваться, потому что на Барнаульской станции приема сигнала временно пропала телеметрия, но ЦНИИмаш, ЦУП (Центр управления полетами — «Известия») подтвердил, что идет телеметрический сигнал от самого модуля «Наука», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день запущенный с космодрома Байконур российский модуль «Наука» был выведен на околоземную орбиту. Запуск произошел в 17:58 мск с площадки № 200.

В апреле в «Роскосмосе» рассказали, что новый российский модуль станции позволит проводить эксперименты в открытом космосе и даст дополнительную каюту для космонавта. Так, появится порядка 20 мест для установки научного оборудования на внешней поверхности модуля.

Также за счет «Науки» увеличится площадь российского сегмента станции. Кроме того, будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

Запуск модуля планировался на май 2020 года, но несколько раз переносился.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря».