Forbes (США): новый российский истребитель-невидимка может оказаться птицей высокого полета

Эксперт из США встревожен: у России появился очень перспективный и опасный новый истребитель-невидимка. По своим боевым характеристикам он значительно превосходит своих американских "коллег". Сегодня самолет был продемонстрирован, и американские специалисты поспешили в деталях рассмотреть противника.

У нового российского истребителя-невидимки действительно большое крыло. Это может означать две вещи.

Во-первых, не исключено что Сухой собирается поставлять свой новый истребитель Checkmate ("Шах и мат") российскому флоту для использования с единственного авианосца.

А еще возможно, что Checkmate, которого Ростех (материнская компания Сухого) явно прочит на экспортный рынок, предполагается для больших высот, где большое крыло выгодно.

Покров тайны с Checkmate в преддверии авиасалона МАКС на аэродроме Раменское в Московской области Ростех снимала постепенно. В конце прошлой недели просочились фотографии макета или демонстрационного образца под брезентом. Затем разошлись фотографии непокрытого самолета. И наконец во вторник Ростех устроил официальную презентацию.

Фотографии раскрывают ключевые особенности конструкции Checkmate. Его безотводный воздухозаборник и угловатые рули направления и высоты говорят о небольшой радиолокационной заметности. А большое для столь короткого истребителя крыло может означать либо палубное базирование, либо высокий потолок - либо и то, и другое.

Большое крыло увеличивает вертикальную тягу и позволяет самолету подниматься выше аналогичной конструкции с крылом меньшего размера. Обратная сторона - это что большое крыло несколько тормозит самолет и снижает максимальную скорость.

Дополнительная тяга - явный плюс для морского истребителя, который взлетает и приземляется на палубу авианосца. Рассмотрим вариант F-35 ВМС США. У палубного F-35C крыло почти в полтора раза больше наземного F-35A. Большое крыло помогает F-35C безопасно работать с паровыми катапультами авианосца.

Единственный же авианосец российского флота, вечно хворый адмирал Кузнецов, может похвастаться 305-метровой палубой, но катапульты у него нет. Тем ценнее будет большое крыло. Российским авианосным истребителям пригодится вся доступная тяга.

Однако большое крыло Checkmate пригодится не только на флоте. Высокий потолок имеет очевидные преимущества с точки зрения покрытия датчиков и дальности действия оружия. Высоколетящий истребитель видит и стреляет дальше низколетящего.

Не зря Lockheed Martin свой истребитель-невидимку F-22 для ВВС США спроектировала для работы "на высоте более 15 200 метров". Фактический же потолок может доходить до 18 000 метров.

Авиационный эксперт и автор книг Том Купер (Tom Cooper) считает, что полоток Checkmate может составить от 12 до 18 километров, "если не больше". "Я бы сказал: он заточен для работы на большой высоте", - сказал он.

Высокий полет дает преимущество и в дальности полета. Но тут Checkmate может потребоваться помощь. Его небольшие габариты, похоже, намекают на скромный внутренний запас топлива.

Дэвид Экс (David Axe)