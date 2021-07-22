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РИА Новости

Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами

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Сотрудники МЧС во время ликвидации пожаров в Рязанской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожаров в Рязанской области.
Источник изображения: © Фото : МЧС России

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу оценить, в каких регионах нужно увеличить группировку Минобороны для борьбы с лесными пожарами.

"Надо посмотреть на возможное увеличение сил и средств министерства обороны. Сергей Кужугетович (Шойгу – ред.) по моему указанию уже занимается этим в том числе на Дальнем Востоке и в Якутии. Нужно, чтобы министр МЧС провел такую дополнительную оценку, там, где нужно, необходимо увеличить и группировку самого министерства по чрезвычайным ситуациям, и с коллегами из Минобороны согласовать. Если что-то нужно, доложите мне, пожалуйста. Министр обороны знает об этом, министерство обороны готово к организации дополнительной помощи, нужно только это своевременно и в полном объеме оценить, что нужно сделать", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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2 комментария
№1
22.07.2021 08:56
Может все таки правильно будет усилить группировки МЧС, обеспечить их техникой и с них спрашивать за борьбу с пожарами в России, а не в Турцию Бе-200 гонять когда Сибирь и Дальневосточный регион в огне...
+1
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№2
22.07.2021 09:08
Цитата, штурм сообщ. №1
Может все таки правильно будет усилить группировки МЧС, обеспечить их техникой и с них спрашивать за борьбу с пожарами в России, а не в Турцию Бе-200 гонять когда Сибирь и Дальневосточный регион в огне...
А как скрывать потом что весь лес продали? https://asn24.ru/news/crime/66408/
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