Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу оценить, в каких регионах нужно увеличить группировку Минобороны для борьбы с лесными пожарами.

"Надо посмотреть на возможное увеличение сил и средств министерства обороны. Сергей Кужугетович (Шойгу – ред.) по моему указанию уже занимается этим в том числе на Дальнем Востоке и в Якутии. Нужно, чтобы министр МЧС провел такую дополнительную оценку, там, где нужно, необходимо увеличить и группировку самого министерства по чрезвычайным ситуациям, и с коллегами из Минобороны согласовать. Если что-то нужно, доложите мне, пожалуйста. Министр обороны знает об этом, министерство обороны готово к организации дополнительной помощи, нужно только это своевременно и в полном объеме оценить, что нужно сделать", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.