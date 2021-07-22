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Российская газета

В Петербурге Главный военно-морской парад пройдет без зрителей

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Зрители не смогут попасть на Главный военно-морской парад 25 июля в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора по Северной столице Наталию Башкетову.

По словам главного санитарного врача города, ограничения вводятся с целью снизить риск заражения. Эпидемиологическая ситуация в Петербурге вызывает в региональном управлении Роспотребнадзора напряженность, ежедневно в городе выявляется около двух тысяч новых случаев болезни, сильнее всего коронавирусу сейчас подвержены люди от 18 до 49 лет.

Поэтому, говорят в Роспотребнадзоре по Петербургу, присутствие зрителей на параде было бы слишком рискованным. Наталия Башкетова призвала горожан и туристов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и посмотреть парад по телевизору.

В этом году парад будет приурочен к 325-летию флота России. Как и в прошлые годы корабли пройдут по двум маршрутам. Первый - по Неве вдоль набережных исторического центра города и в Кронштадте - в акватории Финского залива. Всего будет задействовало более пятидесяти судов. Также над городом пролетит более 40 новейших самолетов и вертолетов.


Вера Черенева (Санкт-Петербург)

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Страны
Россия
Финляндия
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