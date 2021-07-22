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Российская газета

Для саперов создали новые миноискатели УММ и МИВ-3

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Источник изображения: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Центральном научно-исследовательском испытательном институте им. Карбышева руководящему составу инженерных войск показали перспективные разработки отечественной промышленности.

По сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в числе таких новинок были средства поиска взрывоопасных предметов. Конкретно - универсальный многоканальный миноискатель УММ и водолазный миноискатель МИВ-3, мобильный инженерный комплект разминирования МИКР, специальный автомобиль САГР, а также автономные источники вторичного электропитания - так называемые накопители электрической энергии.

Универсальный многоканальный миноискатель УММ предназначен для поиска противопехотных и противотанковых мин, фугасов и других взрывоопасных предметов, установленных в грунт (снег), воду, корпуса которых выполнены из любых материалов. УММ также пригоден для выявления проводных линий управления взрывоопасными предметами и определения толщины ледяного покрова. Он позволяет обнаруживать противотанковые мины в пластмассовых и металлических корпусах, установленных в грунт или снег на глубине не менее полуметра. Глубина разведываемого с его помощью борода составляет не менее 0.7 м.

Мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР - это средство эффективного обеспечения разминирования местности и объектов в городских условиях. А еще - выполнения охранных мер на гособъектах при проведении особо важных мероприятий. Комплекс предназначен для разведки местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта. С его помощью можно определять места закладки взрывоопасных предметов, обезвреживать и ликвидировать их, выполнять другие технологические операции.

Специальный автомобиль группы разминирования САГРна базе пикапа УАЗ-2363 позволяет оперативно разминировать местность и объекты инфраструктуры. На нем можно перевозить саперов транспортировать до места уничтожения взрывные предметы 1-й степени опасность без взрывателей. В состав специального оборудования САГР входит кузов-капсула, стеллаж для укладки и транспортировки взрывоопасных предметов, металлические ящики для необходимых саперу средств. Машина оборудована системой автоматического пожаротушения.

Автономный источник вторичного электропитания - накопитель электрической энергии АИВ ЭП - НЭЭ-1 предназначен для гарантированного обеспечения электроэнергией подразделений и частей.

А водолазный переносной миноискатель МИВ-3 необходим для поиска металлических объектов в пресной и соленой воде, а также на суше. Глубина разведываемой с его помощью водной преграды - не менее 40 метров. Кроме того, МИВ-3 обнаружит танковую мину в грунте на глубине менее полуметра, а пехотную - не менее 15 см.

Имея на руках новый водолазный переносной миноискатель, сапер сможет за час обследовать 300 кубометров земли или 80 - дна. Прибор способен непрерывно работать не менее 8 часов. А время его перевода в рабочее состояние всего 60 секунд. Весит МИВ-3 2,5 кг и работает в диапазоне температур от -40 до +55 градусов Цельсия.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МИКР
Компании
Минoбороны РФ
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