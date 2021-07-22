Директор NASA поздравил главу Роскосмоса с запуском модуля "Наука" к МКС

Билл Нельсон выразил надежду, что "новый сегмент поспособствует научным исследованиям и открытиям в дальнейшем"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в среду поздравил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина с запуском многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

"Поздравляю генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и российскую команду [Международной] космической станции с успешным запуском МЛМ "Наука", - написал Нельсон в Twitter. Он выразил надежду, что "новый сегмент поспособствует научным исследованиям и открытиям в дальнейшем".

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем стартовала с космодрома Байконур в 17:58 мск. Сейчас модуль находится на околоземной орбите.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.