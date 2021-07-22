Авиастроители из Дагестана продемонстрировали легкий вертолет

Полноразмерный прототип легкого многоцелевого вертолета АП-55 представлен на авиасалоне МАКС-2021.

Машина, выполненная по соосной схеме несущих винтов, может нести пять человек или до 600 килограммов полезной нагрузки.

Вертолет разработан в инициативном порядке конструкторами из Москвы и дагестанского города Кизляр. При разработке машины запатентовано шесть оригинальных конструкторских решений.

«Вертолет АП-55 выполнен в классе легких однодвигательных аппаратов с полезной нагрузкой до 600 килограммов и предназначен для выполнения широкого спектра транспортных задач. Машина может осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в рамках корпоративной авиации. Осуществлять патрульные и поисковые операции в интересах МЧС и правоохранительных органов», - рассказал РГ кандидат технических наук Вадим Угринов.