Истребитель Checkmate может в дальнейшем стать двухместным

Официальный представитель компании "Сухой" Анастасия Кравченко сообщила, что самолет уже готов к испытаниям

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Компания "Сухой" может создать двухместную модификацию однодвигательного истребителя Checkmate. Об этом сообщила в среду директор департамента информационной политики и общественных коммуникаций компании Анастасия Кравченко в эфире телеканала "Россия-24" в рамках авиасалона МАКС-2021.

"Это тот самый принцип открытой архитектуры, который позволяет нам сделать как беспилотную, так и пилотируемую версию этого самолета. Также мы можем сделать корабельную и двухместную модификации самолета Checkmate", - сказала она.

Официальный представитель компании уточнила, что самолет уже готов к испытаниям.

Ранее госкорпорация "Ростех" представила на МАКСе новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate ("шах и мат" в переводе с английского). В настоящее время на базе единой авиационной платформы создается беспилотная версия истребителя. Checkmate может действовать в составе группы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, объединенных в единую систему.