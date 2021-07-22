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В США российский Су-75 отнесли к «классу F-35»

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Источник изображения: Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») или Су-75, относится к тому же классу истребителей, что и американский однодвигательный самолет пятого поколения F-35 Lightning II, пишет Air Force Magazine.

В публикации американского издания отмечается, что ЛТС напоминает американский X-32, проигравший в тендере F-35 Lightning II, а также YF-23, который уступил F-22 Raptor. В частности, Checkmate получил большой подфюзеляжный воздухозаборник, напоминающий таковой у X-32, и «короткое треугольное крыло со срезанными концами, которое не доходит до хвоста», что напоминает YF-23.

Air Force Magazine подчеркивает, что ряд решений, использованных в Су-75, заимствованы у российского истребителя пятого поколения Су-57, например, откидывающийся назад каплевидный фонарь и установленную на лобовом стекле инфракрасную систему поиска и сопровождения, а также, вероятно, модифицированный двигатель.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Тогда же главный конструктор истребителя заявил, что бортовое оборудование самолета способно атаковать шесть и отслеживать до тридцати воздушных целей. Согласно главе госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-22
F-35
ПАК ФА
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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