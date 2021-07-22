Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus

Авиакомпания «Азимут», эксплуатирующая российские самолеты SSJ100, на авиасалоне МАКС-2021 подписала соглашение с европейским концерном Airbus о поставках шести A220-300. Об этом сообщили «Известиям» в Airbus 21 июля.

Предполагается поставка авиаперевозчику шести A220 в компоновке на 148 кресел. Самолеты поступят в период с 2022 по 2024 год, отметил генеральный директор «Азимута» Павел Екжанов.

Он уточнил, перед соглашением с Airbus компания уже подписала твердый контракт на поставку самолетов с лизинговой компанией Air Lease Corporation. Он предполагает опцион еще на A220.

В настоящее время парк «Азимута» состоит из 15 самолетов SSJ100.

20 июля российские авиакомпании заказали 58 лайнеров SSJ100 на авиасалоне МАКС-2021. Из них 15 самолетов — это твердый контракт с авиакомпанией «Россия», остальные 43 — меморандумы с авиакомпаниями Red Wings (25 машин), «Азимут» (10 штук) и дальневосточной объединенной авиакомпанией «Аврора» (восемь SSJ 100).

В тот же день на авиасалоне директор филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» Олег Гуляев заявил, что в 2021 году планируется выпустить 23 самолета SSJ100, а в 2022 году — 18.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный лайнер, летающий на расстояние до 4,6 тыс. км и рассчитанный на перевозку 98 пассажиров.