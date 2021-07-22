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Известия.ru

Норвежские F-16 сопроводили два Ту-160 над Баренцевым морем

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Два российских Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, их на отдельных этапах следования сопроводили самолеты ВВС Норвегии F-16. Об этом сообщили 21 июля в Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Как добавили в Минобороны, полет российских самолетов длился около семи часов. Истребители F-16 ВВС Норвегии сопровождали их на отдельных этапах полета.

Экипажи дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В середине июня два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование над Балтийским морем. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 35 Gripen ВВС Швеции.

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