Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на МАКС-2021

В период с 20 по 25 июля Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) принимает участие в XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. На стенде КТРВ представлены новейшие образцы высокоточного оружия и системы вооружения, а также широкий спектр изделий и оборудования двойного и гражданского назначения, сообщается в официальном пресс-релизе.

Экспозиция Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 (с) bmpd

На выставке представлены авиационная управляемая ракета "Гром-Э1" и управляемый планирующий боеприпас "Гром-Э2", которые применяются по наземным и морским целям с известными координатами.

(с) bmpd

Авиационные противокорабельные ракеты Х-31АД и Х-35УЭ, а также ракета повышенной дальности Х-59МК для поражения надводных кораблей и транспортных судов. Впервые показан модернизированный вариант Х-59МК, способный эффективно поражать мощные бетонные укрытия.

Ракета повышенной дальности Х-59МК (с) bmpd

Авиационные модульные управляемые ракеты малой дальности типа Х-38МЭ представлены в двух вариантах:

Х-38МЛЭ - с инерциальной + спутниковой + полуактивной лазерной системами наведения;

Х-38МТЭ - с инерциальной + спутниковой + тепловизионной системой наведения.

Авиационные ракеты класса "воздух-РЛС" Х-31ПД, Х-31ПК и Х-58УШКЭ.

Авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" - РВВ-БД (большой дальности), РВВ-СД (средней дальности) и РВВ-МД (малой дальности).

В классе управляемого бомбового вооружения КТРВ показала корректируемые авиационные бомбы КАБ-250ЛГ-Э, К08БЭ, КАБ-500С-Э, а также управляемую планирующую авиабомбу УПАБ-1500Б-Э.

Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (с) bmpd

Корректируемая авиационная бомба с инерциально-спутниковой системой наведения и фугасной боевой частью (с) bmpd

Кроме этого на стенде размещены образцы и комплексы подготовительного и вспомогательного оборудования и приборов для авиационных управляемых средств поражения. Это комплекс "ОКА-Э-1", радиовысотомеры К313, А-069А, А-079Э для различных типов высокоточного оружия, активно-пассивная радиолокационная головка самонаведения "Грань-КЭ-07", станция предупреждения о радиолокационном облучении Л-150-14, контроллер управления противорадиолокационными головками самонаведения (АУЦ-30) и многое другое.

В рамках программы диверсификации производства предприятия КТРВ выпускают продукцию для авиации и космоса, медицинскую и контрольную аппаратуру, приборы для железнодорожного транспорта и связи, отопительное оборудование и многое другое. В экспозиции Корпорации представлены малый космический аппарат "Кондор-Э", двигательная установка системы аварийного спасения космонавтов для космического корабля "Союз", лёгкие многоцелевые самолёты - СМ-92ТЕ на шесть мест и Як-18Т на четыре места, различные приборы, индикаторы и датчики, а также интегральные комплексы бортового оборудования для всех типов летательных аппаратов.

Малый космический аппарат "Кондор-Э" (с) bmpd

Стенд лечебно-профилактический гравитационной терапии "СИСТ-01 - Салют" (с) bmpd