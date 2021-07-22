Специалисты «Калашникова» об оптимальном комплекте снаряжения

В России и за рубежом испытывают значительный интерес к модульной разгрузочной системе (МРС) — новинке от компании «Группа 99», входящей в состав ГК «Калашников».

Об этом в интервью RT рассказали в концерне. МРС представляет собой набор элементов бронезащиты для выполнения всех видов разведывательных и боевых задач. Это единственный в мире комплекс, который, в зависимости от установленных модулей, защищает носителя от пуль и осколков, а также обеспечивает комфортное размещение боеприпасов и оборудования.

По словам разработчиков, их детище превосходит по эргономике и удобству эксплуатации зарубежные аналоги. Модульную разгрузочную систему уже используют некоторые российские и иностранные спецподразделения.

Комбинируя различные элементы этой системы, пользователь может сформировать оптимальный комплект снаряжения и при необходимости быстро его адаптировать для решения задач в условиях конспиративных действий, длительного или активного передвижения, близких огневых контактов.