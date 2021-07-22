Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над водами Баренцева и Норвежского морей

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два Ту-160 выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах их сопровождали норвежские F-16, сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составила более семи часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Подчеркивается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана - все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.