Разработчик указал на возможность создания наземной версии «Циркона»

Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил в среду, 21 июля, на авиасалоне МАКС-2021, что с разработкой наземной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон» не должно возникнуть больших трудностей.

«Появиться ей на земле: будет задача — появится. Это будет проще, чем запускать с лодки и корабля»,— сказал он журналистам.

Кроме того, Обносов рассказал, что испытания корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» идут по графику.

Ранее, 19 июля, в Минобороны РФ сообщили, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, скорость полета составила 7 Махов, дальность — свыше 350 км. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в ведомстве.

10 июля стало известно, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем корабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». По словам главкома ВМФ Николая Евменова, эти корабли являются самыми современными боевыми кораблями России.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

Максимальная ее скорость составляет около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км/с на высоте 20 км, или более 10 тыс. км/ч).

Предполагается, что гиперзвуковыми ракетами будут вооружать фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск», которую доведут до уровня 949АМ.

20 июля в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители могли увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310.