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Интерфакс-АВН

"Швабе" показывает на МАКС-2021 авиасистему для противопожарного мониторинга

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Жуковский (Московская область). 21 июля. ИНТЕРФАКС - Малогабаритную стабилизированную систему, способную с воздуха обнаруживать очаги лесных и подземных пожаров в условиях задымленности и полной темноты представил холдинг "Швабе" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

"В контуре "Швабе" авиасистема производится в рамках реализации программы по диверсификации", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в среду.

Заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Дмитроченко отмечает, что оборудование такого и подобного профиля подходит для летательных аппаратов всех видов и востребовано в работе профильных служб, включая МЧС и "Авиалесохрану".

"По аналитике Рослесхоза, за пять прошедших месяцев этого года площадь лесных пожаров в России сократилась в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го. Мы как производители профильного оборудования можем сказать, что вклад в такой результат, безусловно, вносит и модернизация техсредств авиации, а во многом и расширение географии их применения", - сказал Дмитроченко, которого цитирует пресс-служба.

Система имеет форму шара и крепится на любой авианоситель - корпус вертолёта, самолёта или беспилотника, и вращается в диапазоне 360 градусов. Очаги пожаров и иные тепловые объекты она находит с высоты нескольких километров над уровнем земли благодаря тепловизору, работающему в дальнем инфракрасном спектре 8-14 мкм.

"С воздуха система передает детальное изображение наблюдаемого объекта, по которому можно определить характер и силу пожара, а также координаты места, где расположен очаг возгорания. Вместе с тем на удалении в несколько километров она способна распознать автомобиль, группу людей и отдельного человека", - говорится в сообщении.

В состав системы входят информационные датчики - тепловизор и телевизионная камера, за счёт которых поставленные задачи выполняются днём, ночью, в условиях дымки и тумана или в полной темноте. "Её отличительная особенность - специально разработанная пространственно-стабилизированная платформа, куда интегрированы датчики. Платформа установлена внутри шара и позволяет получать высококачественные изображения при любых механических вибрациях, неизбежно присутствующих на борту летательного аппарата", - сказано в сообщении.

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Швабе ОАО
Проекты
2020-й год
БПЛА
МАКС-20XX
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