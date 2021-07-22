"Роскосмос" опроверг свое сообщение о разрешении США на импорт РД-181М

ЦАМТО, 21 июля. Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко опроверг сообщение о том, что корпорация получила разрешение правительства США на заключение контракта по поставкам ракетных двигателей РД-181М, передает "РИА Новости".

"Во вчерашний пост <...> вкралась досадная опечатка… На самом деле шла речь о разрешении на заключении контракта, данном правительством России", – написал он в Telegram-канале.

Ранее власти разрешили "Роскосмосу" провести переговоры о поставках.

Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО "Энергомаш", с 1999 года американские компании получили 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.

Последнюю партию передали в апреле. В США заявляли "РИА Новости", что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.

РД-181 ставятся на первую ступень ракеты Antares – по две штуки. Всего с 2015 года США получили 22 двигателя, из них 18 уже использовано, отмечает агентство