США передали ВС Бангладеш партию ББМ MaxxPro

ЦАМТО, 21 июля. Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на бангладешские ресурсы, миротворческий контингент Бангладеш, участвующий в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), получил 31 ББМ MaxxPro класса MRAP из состава ВС США.

В общей сложности США передадут ВС Мали 50 бронемашин M1224 MaxxPro для поддержки участия страны в операции в Мали. Первая партия из 31 восстановленной машины была отправлена в Мали в мае 2021 года. Американские подрядчики также провели необходимое обучение личного состава в Бангладеш. Оставшиеся 19 ББМ MRAP и вспомогательное оборудование должны отправиться в Гао до конца июля 2021 года.

С 2005 года США выделили около 44 млн. долл. на поддержку обучения, модернизацию оборудования и материальной базы ВС Бангладеш с целью расширения возможностей их участия в миротворческих операциях.

С 1988 года Вооруженные силы и полиция Бангладеш приняли участие в более чем 54 миссиях в 40 странах. В настоящее время 6543 военнослужащих задействованы в 7 миссиях ООН и в штаб-квартире ООН, в том числе: MONUSCO, UNIFIL, UNMISS, MINARSO, MINUSMA, MINUSCA. ВМС направили корвет для поддержки UNIFIL в Ливане и речные суда для UNMISS в Южном Судане.

M1224 MaxxPro MRAP – бронированная машина c колесной формулой 4х4, разработанная дочерней компанией Navistar Defense – американской Navistar International совместно с израильской Plasan Sasa. Длина машины – 6,45 м, ширина – 2,59 м, высота – 3,05 м, максимальная боевая масса – 19,731 т, масса полезной нагрузки – 1655 кг. ББМ обеспечивает перевозку экипажа из трех человек (водитель, командир, стрелок) и 4-6 человек десанта. Машина способна развивать скорость 120 км/ч на шоссе, запас хода по топливу – 600 км.