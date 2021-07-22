Неожиданная информация от русских: Турция продаст Украине «Коркут» (Haber7, Турция)

Читатели Haber7 активно обсуждают информацию о том, что Турция не хочет ограничиваться продажей Украине беспилотников и планирует предложить систему противовоздушной обороны ближнего действия «Коркут». «Украинское государство теперь понимает, что оно для нас очень важный друг и союзник», — отметил один из комментаторов.

Вслед за украинскими СМИ российские СМИ также написали, что Украина может закупить у Турции систему противовоздушной обороны ближнего действия "Коркут". Данная система производства ASELSAN соответствует всем современным оперативным требованиям и стандартам НАТО.

На повестке дня - продажа Украине системы противовоздушной обороны ближнего действия "Коркут" (Korkut), разработанной ASELSAN полностью за счет национальных ресурсов в рамках проекта Секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции.

Сообщения украинских и российских СМИ одно за другим

Украинский новостной сайт Defense Express, который публикует материалы об оборонной промышленности и сотрудничает более чем со 100 компаниями и организациями, сообщил, что Украина может приобрести "Коркут" у Турции.

"Турция предложила Украине"

Похожая информация появилась на этот раз и в российских СМИ. Российский сайт Top War, публикующий материалы по военной тематике, написал, что Турция вслед за ударными БПЛА "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2) предложила Украине свою систему противовоздушной обороны "Коркут".

В публикации российских СМИ отмечалось следующее.

Турция желает вооружить Вооруженные силы Украины турецкими зенитными самоходными установками "Коркут", не ограничиваясь продажей "Байрактар ТБ-2".

Турция предложила Киеву данные системы, разработанные турецкой оборонной корпорацией ASELSAN совместно с FNSS Savunma Sistemleri.

Турки заверяют, что "Коркут" соответствует стандартам НАТО, проверен на испытаниях и в ходе боевых действий, а также отвечает всем современным оперативным требованиям.

Система, обладающая дальностью действия четыре километра, предназначена для защиты от боеприпасов "воздух-земля", крылатых ракет, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов.

Комментарии читателей:

Басри баба: Они могут скопировать наши вооружения и использовать их против нас. Какое соглашение заключается при продаже этого оружия? Хотелось бы, чтобы "Хабер7" сообщил об этом. С уважением.

без комментариев: Басри баба, дают деньги - и продажа позволительна. Экономике нужны деньги, не обращай внимания, друг мой.

без комментариев: Почему Украина сближается с нами?

вот комментарий..: Без комментариев, и что с того? Не ищите теленка под быком, как говорится. Рядом российская угроза, Америка и другие страны не дают желаемого оружия, да и у них гораздо дороже. Логичнее всего купить у Турции. Какая еще нужна причина?

Фетхи: Спасибо Аллаху за то, что подарил нам эти дни.

qwerty: Ооооо, здорово. Дай-то бог. Эффективная система - это то, что нужно всем.

гость сказал: Максимальная дальность действия - 4,5 тысячи метров.

арда: Не понимаю, для чего эти зенитные орудия типа "Коркут" в сегодняшних условиях. Кто знает, просветите, пожалуйста.

Старший лейтенант: арда, система противовоздушной обороны ближнего действия может поражать БПЛА, низколетящие самолеты и, самое главное, крылатые ракеты.

xray: Украинское государство теперь понимает, что оно для нас очень важный друг и союзник.