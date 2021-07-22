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За штурвал новейшего МиГ-35 сядет иностранный пилот

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2021 иностранного пилота допустят до полета на многоцелевом истребителе МиГ-35.

Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, соответствующая заявка поступила от иностранного заказчика самолета.

«В 2021 году в ФСВТС России поступило одно обращение на организацию демонстрационного полета истребителя МиГ-35 с участием пилота инозаказчика как раз на авиасалоне МАКС», - цитирует Шугаева РИА Новости.

Стало известно, что Россия получила две зарубежные заявки на приобретение новейшей российской многофункциональной машины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
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