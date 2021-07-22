За штурвал новейшего МиГ-35 сядет иностранный пилот

В ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2021 иностранного пилота допустят до полета на многоцелевом истребителе МиГ-35.

Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, соответствующая заявка поступила от иностранного заказчика самолета.

«В 2021 году в ФСВТС России поступило одно обращение на организацию демонстрационного полета истребителя МиГ-35 с участием пилота инозаказчика как раз на авиасалоне МАКС», - цитирует Шугаева РИА Новости.

Стало известно, что Россия получила две зарубежные заявки на приобретение новейшей российской многофункциональной машины.