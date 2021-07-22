В Подмосковье показали себя ЗРК «Тор»

В Московской области стартовало учение с личным составом зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) по отражению массированных воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты.

Батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М2 выдвинулась в район несения боевого дежурства. Во время марша военнослужащие отразили нападение условной диверсионной группы на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна ЗРК смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи.

Боевой расчёт батареи развернул комплексы в боевой порядок и приступил к дежурству по противовоздушной обороне. При обнаружении летательных аппаратов и баллистических ракет условного противника экипажи выполнили электронные пуски ракет.