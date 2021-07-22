"Главкосмос" будет проводить запуски коммерческих аппаратов в центре "Арктурус"

Стороны заключили соответствующее соглашение на площадке Международного авиационно-космического салона. Также они планируют сотрудничать в сфере реализации проектов в научных и образовательных целях

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") заключила соглашение о проведении запусков космических аппаратов в рамках коммерческих миссий с центром космических технологий "Арктурус", расположенном в Ростовской области, переговоры прошли в рамках Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

"Начало партнерства - значительный шаг для развития перспективных проектов по космической отрасли на юге страны. Нам крайне важно иметь возможность выстраивать диалог для ростовских организаций с ведущими компаниями российской космической отрасли. Также весьма значимой является возможность совместной работы по всероссийским образовательным инициативам", - цитирует пресс-служба слова советника губернатора Ростовской области Антона Алексеева.

Кроме коммерческих запусков, стороны будут сотрудничать по формированию и реализации проектов в научных и образовательных целях, уделять внимание популяризации российских ракет-носителей на международном рынке, а также оказывать информационную поддержку образовательному проекту "Космический всеобуч", направленному на развитие инженерных и IT-кадров в России.

"Центр "Арктурус" ставит перед собой ряд задач по развитию технологических компетенций по сборке и выведению космических аппаратов, образовательным проектам. Партнерство с "Главкосмосом", на наш взгляд, позволит реализовать идеи и найти прикладные решения по важным государственным задачам из сферы космических технологий", - добавил директор центра "Арктурус" Константин Гуфан, слова которого приводит пресс-служба.

Центр космических технологий "Арктурус" создан в 2020 году. Миссия центра - централизованное предоставление широкому академическому сообществу технологий для осуществления прикладных научных исследований и формирования актуальной научной повестки по освоению ближнего космоса, а также вовлечение в космические исследования широкого числа участников из региональных научных сообществ, вузов, институтов, кружковых движений и школ. Отдельным направлением и целью центра является сопровождение проектов в сфере космических и цифровых технологий.

Центр также выступает техническим консультантом команды школьников Ростовской области по проекту создания космического спутника, который будет отправлен на орбиту в ноябре 2021 года в рамках проекта "Агросат" от АНО "Фирон" как победителя программы "Дежурный по планете" Фонда содействия инновациям.