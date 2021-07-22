На МАКС показали экспортный вариант системы РЭБ "Рычаг"

На международном авиасалоне МАКС-2021 представлен экспортный вариант системы радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ-Э". Комплекс РЭБ размещен на платформе многофункционального вертолета Ми8-MТПР1.

"Рычаг-АВ-Э" предназначен для обеспечения групповой защиты летательных аппаратов и наземных объектов и средств воздушного нападения и ПВО противника путем радиоэлектронного подавления", - говорится в аннотации к изделию КРЭТ.

В частности вертолетный комплекс РЭБ сможет подавить радары и другое оборудование систем ПВО во время налета ударной авиации, а также защитить бомбардировщики от атак истребителей противника. "Рычаг-АВ-Э" может одновременно подавить до восьми радиоэлектронных средств и поставить прицельные помехи по частоте и направлению.

Отметим, что в российскую армию система "Рычаг-АВ" была поставлена в 2015-2016 годах. Станции комплекса РЭБ построены на базе многолучевых антенных решеток. Система создана на основе комплектующих российского производства и не имеет аналогов в мире. Особенностью данного комплекса РЭБ является его универсальность, благодаря которой он размещаться на вертолетах и самолетах, а также на стационарных наземных или подвижных объектах, в том числе кораблях.

"Рычаг-АВ" может не только подавлять радиоэлектронные системы противника, но и одновременно вести радиотехническую разведку, выявляя чужие источники электромагнитного излучения.

Николай Грищенко