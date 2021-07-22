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Российская газета

В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021"

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Источник изображения: Предоставлено пресс-службой Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Бойцы отдельного отряда специального назначения "Пересвет" и сотрудники СОБР "Булат" Главного управления Росгвардии по Московской области провели практическое занятие в учебном центре в подмосковной Электростали.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации, эта тренировка - составная часть стратегического учения "Заслон-2021". Действия росгвардейцев оценивали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов и командующий Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Игорь Голлоев. Спецназовцы тренировались взаимодействовать между различными подразделениями, то есть учились в бою понимать друг друга с полуслова.

Это тактико-специальное занятия прошло в лесном массиве. Здесь войсковой спецназ отработал практические действия по поиску и нейтрализации бандгрупп, а на учебном городке - по пресечению захвата особо важных объектов.

Сотрудники СОБР "Булат" оттачивали навыки тактической ситуационной стрельбы при нейтрализации вооруженных преступников в здании.

А ключевое практическое занятие прошло на войсковом стрельбище, где спецназовцы из отдельного отряда "Пересвет" отработали тактические действия поисковой группы при уничтожении вооруженных преступников. Они выполнили боевую стрельбу из штатного вооружения по появляющимся целям. Для огневого прикрытия группы был задействован бронеавтомобиль "Тигр". По завершению досмотра места боестолкновения, используя дымовую завесу, спецназ совершил отход из района выполнения боевой задачи.


Михаил Фалалеев

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