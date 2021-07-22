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ТАСС

Аналог "Хаббла" на воздушном шаре запустят в 2022 году

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

За разработку отвечают Университеты Канады в сотрудничестве с NASA и Канадским космическим агентством

ТАСС, 21 июля. Университеты Канады в сотрудничестве с NASA и Канадским космическим агентством запустят в следующем году гигантский гелиевый воздушный шар, который поднимет в стратосферу Земли телескоп SuperBIT, не уступающий по своим возможностям "Хабблу". Об этом в среду сообщила пресс-служба Королевского астрономического общества (RAS).

"Новые технологии производства воздушных шаров, недавно разработанные в NASA, делают полеты к границе космоса очень дешевым, экологичным и простым занятием. Другой плюс SuperBIT заключается в том, что телескоп можно легко обновлять и менять. Его первая миссия будет сосредоточена на изучении последствий столкновений между скоплениями галактик", - заявил научный сотрудник университета Торонто (Канада) Мохамед Шаабан, чьи слова приводит пресс-служба RAS.

Атмосфера Земли достаточно давно стала одним из главных препятствий для астрономических наблюдений. Она мешает им сразу несколькими способами, поглощая волны инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также порождая помехи, связанные с движением потоков воздуха и присутствием частиц пыли в нижних слоях атмосферы.

Самый простой, но дорогой способ решения этих проблем заключается в переносе обсерваторий с поверхности Земли в космос, что пока нельзя осуществить для самых крупных телескопов мира. По этой причине ученым приходится размещать их инструменты в самых сухих, безлюдных и высокогорных регионах мира, таких как пустыня Атакама в Чили, где эти помехи относительно слабо влияют на наблюдения.

Шаабан и его коллеги по университету, а также специалисты NASA и Канадского космического агентства уже несколько лет работают над решением этой проблемы при помощи нового поколения гелиевых воздушных шаров, способных поднимать большой груз в стратосферу Земли и оставаться там на протяжении очень долгого времени.

Телескоп у границы космоса

В прошлом это было сделать крайне затруднительно из-за того, что гелий легко улетучивается из шара, что приводит к тому, что он быстро теряет высоту. Специалисты NASA недавно разработали материал, который резко замедляет подобные утечки, что создало возможность для отправки тяжелого оборудования на границу космоса и атмосферы планеты.

Первым долгосрочным астрономическим проектом такого рода станет полуметровый телескоп SuperBIT, на разработку которого, по словам Шаабана и его коллег, ушло $5 млн. Это в тысячи раз меньше расходов на постройку полноценных космических обсерваторий, подобных "Хабблу" и "Чандре".

Первые пробные полеты данной обсерватории состоялись еще два года назад, когда она была на несколько часов поднята на высоту в 25-35 км на экспериментальном воздушном шаре. Полученные фотографии космоса почти не уступали в четкости снимкам с "Хаббла".

По текущим планам разработчиков SuperBIT, их детище будет отправлено в первый долгосрочный полет в апреле 2022 года, когда гелиевый воздушный шар NASA поднимет его на высоту 40 км, где оно будет оставаться несколько месяцев. В это время ученые планируют использовать камеры телескопа для наблюдений за столкновениями скоплений галактик.

После завершения этой миссии Шаабан и его коллеги приступят к разработке новой версии телескопа, которая будет обладать втрое большим диаметром зеркала, а также будет оснащена новым набором линз, светочувствительных матриц и других оптических и электронных компонентов. Это, как надеются ученые, позволит новой версии SuperBIT превзойти "Хаббл" в чувствительности и четкости получаемых изображений.

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