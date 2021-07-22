«Прометей» готовится к службе

Уже в этом году российская армия может получить на вооружение систему ПВО нового поколения. Вчера, 20 июля, Минобороны РФ на своём официальном YouTube-канале опубликовало пуск ракеты новой системы ПВО.

«На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля цель поражена», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Испытательные стрельбы системы ПВО С-500 «Прометей»

Ранее главком ВКС РФ Сергей Суровикин заявлял, что С-500 «Прометей» сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе. По его словам, основная задача комплекса — уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полёта. Комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты и беспилотные летательные аппараты.

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, С-500 начнут серийно поставляться в войска в этом году. После завершения испытаний первый комплект С-500 поступит в подмосковное объединение ПВО-ПРО.